"Chi caz*** è?". Vittorio Sgarbi umilia Fedez: la proposta-choc (Di sabato 25 giugno 2022) Tra i due non scorre buon sangue, non è una novità e lo dimostra ancora una volta Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte su Twitter si lascia andare a un duro sfogo contro Fedez. Il motivo? Una gaffe per lui imperdonabile. "Fedez? 'Strehler ? E chi ca..o è raga?' Strehler è stato uno dei più grandi registi teatrali italiani. Ha fondato 'Il Piccolo Teatro' di Milano. Durante la seconda guerra mondiale è stato catturato e incarcerato dai nazisti. È stato ed è, insomma, uno dei padri nobili della cultura italiana. Anzi, di quella europea: è stato insignito della Legion d'onore, la massima onorificenza attribuita dalla Repubblica Francese. La domanda, però, è un'altra: chi ca…o è Fedez? Sindaco di Milano, fatti ridare indietro l'Ambrogino d'Oro!". Lo scivolone del cantante, già al centro di una lunga ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Tra i due non scorre buon sangue, non è una novità e lo dimostra ancora una volta. Il critico d'arte su Twitter si lascia andare a un duro sfogo contro. Il motivo? Una gaffe per lui imperdonabile. "? 'Strehler ? E chi ca..o è raga?' Strehler è stato uno dei più grandi registi teatrali italiani. Ha fondato 'Il Piccolo Teatro' di Milano. Durante la seconda guerra mondiale è stato catturato e incarcerato dai nazisti. È stato ed è, insomma, uno dei padri nobili della cultura italiana. Anzi, di quella europea: è stato insignito della Legion d'onore, la massima onorificenza attribuita dalla Repubblica Francese. La domanda, però, è un'altra: chi ca…o è? Sindaco di Milano, fatti ridare indietro l'Ambrogino d'Oro!". Lo scivolone del cantante, già al centro di una lunga ...

