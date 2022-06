Challenger Milano 2022: Passaro vola in finale, tra lui e il primo titolo c’è Coria (Di sabato 25 giugno 2022) Dopo due finali perse, contro avversari come Rune e Musetti che non hanno nulla a che vedere con il livello Challenger, Francesco Passaro ci riproverà a Milano. Nel Challenger che si disputa nel capoluogo lombardo, il tennista azzurro si è infatti qualificato per la finale. Settimana praticamente perfetta per Passaro, che non ha perso neppure un set ed in semifinale ha liquidato in due parziali l’ungherese Maroszan. In finale però il livello si alzerà visto che dall’altra parte della rete c’è Federico Coria, prima forza del seeding. L’argentino è un grande specialista della terra rossa ed anche lo scorso anno aveva raggiunto la finale in questo Challenger. Curiosamente, fu sconfitto proprio da un ... Leggi su sportface (Di sabato 25 giugno 2022) Dopo due finali perse, contro avversari come Rune e Musetti che non hanno nulla a che vedere con il livello, Francescoci riproverà a. Nelche si disputa nel capoluogo lombardo, il tennista azzurro si è infatti qualificato per la. Settimana praticamente perfetta per, che non ha perso neppure un set ed in semiha liquidato in due parziali l’ungherese Maroszan. Inperò il livello si alzerà visto che dall’altra parte della rete c’è Federico, prima forza del seeding. L’argentino è un grande specialista della terra rossa ed anche lo scorso anno aveva raggiunto lain questo. Curiosamente, fu sconfitto proprio da un ...

