ATP Eastbourne 2022 | Taylor Fritz vince il derby con Maxime Cressy e conquista il titolo

(Di sabato 25 giugno 2022) Si è concluso oggi, sabato 25 giugno, il tabellone di singolare maschile del torneo ATP 250di tennis: la finale del Rothesay International, giocato sull’erba britannica, vede ilstatunitense premiare, che superaper 6-2 6-7 (4) 7-6 (4) dopo due ore e sedici minuti di battaglia. Nel primo setsubisce subito il break a 30 in apertura, a seguiresciupa la palla per il 4-1 pesante, ma poi centra comunque il secondo strappo nel settimo gioco, a zero, ed infine col primo set point a disposizione nell’ottavo game chiude sul 6-2 dopo 31 minuti. La seconda partita vede i servizi dominare da entrambe le parti, tanto che non si registrano palle break e si arriva al tie break: qui ...