Allarme rosso per il caldo Consigli utili on line dal Comune - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 25 giugno 2022) I fiumi sono in secca, le colture hanno sete e le previsioni meteo non promettono nulla di buono con caldo africano atteso sull'Italia anche per i prossimi giorni. La siccità è un'emergenza ormai ... Leggi su lanazione (Di sabato 25 giugno 2022) I fiumi sono in secca, le colture hanno sete e le previsioni meteo non promettono nulla di buono conafricano atteso sull'Italia anche per i prossimi giorni. La siccità è un'emergenza ormai ...

Pubblicità

RaiNews : 'Per l'agricoltura è allarme rosso, per l'acqua potabile nelle case siamo in una situazione di preallarme. Se non p… - NazioneGrosseto : Siccità, ora scatta l’allarme rosso 'Programmazione. O sarà la fine' - tg2rai : E' allarme rosso per la #siccità. Previsto nei prossimi giorni un aumento delle temperature. C'è un tratto in cui i… - ilmeteoit : #Meteo cronaca diretta: (video) siccità, è allarme rosso per il fiume #Po, mai così basso da 70 anni - artesangiulia : RT @Angyricc1: ALLARME ROSSO ALLARME ROSSO!! #amemici20 -