(Di sabato 25 giugno 2022) Anche il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, è intervenuto sulla questione della sentenza della Corte Suprema americana in merito al diritto all'. Alla trasmissione `Sabato anch'io´, ...

Alla trasmissione `Sabato anch'io´, su Rai Radio1, rispondendo alla domanda se c'è il rischio in Italia che la legge venga ridimensionata,ha così risposto. La legge italiana sull', la ...Stop mascherine al chiuso "Indicazioni in settimana"/: "Le terremo ancora..." Pillon non ha ... Allo stesso modo, più volte si è espresso in maniera contraria su altri temi come, adozioni ... Aborto, Sileri difende la 194: “E’ una bellissima legge, va rafforzata la parte di assistenza e aiuto” “La parte nella quale vi è il supporto alla donna nel momento in cui va aiutata a 360 gradi - dice Sileri - probabilmente è un po' lacunoso nell'applicazione pratica".