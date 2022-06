(Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "La Corte Suprema Usa ha annullato la storica sentenza Roe vs. Wade del 1973 sul diritto costituzionale all'aborto. Una decisione che affossa decenni di battaglie per la tutela delle donne. Undi 50, unoaie alle". Così la vicepresidente del Parlamento Ue, Pinadel Pd.

TV7Benevento : Usa: Picierno (Pd), 'passo indietro di 50 anni, schiaffo a diritti e libertà' - -

Agenzia ANSA

