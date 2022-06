URINARE HUMANUM EST

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 24 giugno 2022) di PEPPE RINALDI «Ci pisciano in testa e ci dicono che piove». La famosa frase pronunciata dall’italico principe dei giacobini alle vongole, il giornalista Marco Travaglio, è la prima che torna in mente sentendo la storia riveniente dai corridoi degli uffici giudiziari. Siamo a Vallo della Lucania, a suo modo capitale del Cilento non costiero, in pratica della gran parte di questa splendida zona d’Italia, lì dove campeggia la poderosa scritta in greco antico “Aleteia” (Verità), cioè in tribunale. Un signore, padre del titolare di un’attività commerciale, raccoglieva la propria urina in una siringa e, approfittando di orari senza troppi testimoni, la spruzzava sul distributore automatico di bevande posto a qualche metro di distanza dal bar di suo figlio. Lo scopo, il movente cosiddetto, era di rendere la macchina automatica fetente e maleodorante, impresa nella quale l’uomo riuscì per ...