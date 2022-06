United Ronaldo | smentite le voci di un possibile addio

(Di venerdì 24 giugno 2022) Cristianoresterà al Manchesterledi undel portoghese in estate Da Sky Sports Uk arriva l’indiscrezione che riguarda Cristianoe Manchester. La trasmissione inglese avrebbe smentito le possibilità di una cessione del portoghese. Cr7 è pronto a restare con i Red Devils per la prossima stagione e iniziare il ritiro nei primi giorni di luglio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

