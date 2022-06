Tutti i tatuaggi di Marcelo Burlon (Di venerdì 24 giugno 2022) Marcelo Burlon, che ha recentemente festeggiato i 10 anni della sua County of Milan, è il protagonista del nostro nuovo Tatoo Tour. Simboli esoterici, nomi di amici, aerei, il corpo di Marcelo Burlon è «una cartina geografica». Che qui ci mostra e ci racconta, tatuaggio per tatuaggio. Guarda il video completo: Leggi su gqitalia (Di venerdì 24 giugno 2022), che ha recentemente festeggiato i 10 anni della sua County of Milan, è il protagonista del nostro nuovo Tatoo Tour. Simboli esoterici, nomi di amici, aerei, il corpo diè «una cartina geografica». Che qui ci mostra e ci racconta,o pero. Guarda il video completo:

Pubblicità

MatteoTamburin4 : @PierluigiLardo Non mi fanno impazzire i tatuaggi, specialmente di quella quantità e soprattutto al collo, che fann… - Rus_Tego : @MauroPallido A me non piacciono i tatuaggi a tappeto (ma in Asia ne ho visti di bellissimi, tradizionali) e quelli… - promisejoon : @JEREMIAHVLSK grazie,secondo abbonamento Jungkook devo vedere TUTTI i tatuaggi - uramaaki : no ma left and right sicuramente andrà in radio starry eyes tatuaggi piercing e voce da angioletto sbattuti davanti… - cardinalismo : @mauritosaelemae A me le ragazze con tutti quei tatuaggi fanno cagare il cazzo -