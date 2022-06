Trentalange | «Con il Var situazione di patos dopo ogni gol»

(Di venerdì 24 giugno 2022) Alfredo, presidente dell’AIA commenta l’approdo del Var nel calcio: «Strumento nuovo che cambia l’empatia» Da oggi su Dazn è disponibile ‘Fino all’Ultimo Secondo’, docu-serie sull’ultima Serie A. Nel primo episodio ha parlato anche Alfredo, presidente dell’AIA: «Il Var è uno strumento assolutamente nuovo ci vorrà ancora un pò di tempo e poi cambia anche l’empatia del gioco del calcio. Oggi si esultaun gol ma c’è anche unadi imbarazzo diperchè non si è del tutto sicuri che il gol sia regolare, che non ci siano state scorrettezze». L'articolo proviene da Calcio News 24.

