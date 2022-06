Traffico Roma del 24-06-2022 ore 11:30 (Di venerdì 24 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare ancora coda in carreggiata esterna dalla p alla Tuscolana per un incidente rallentamenti su via Magna Grecia all’altezza di via Amiterno verso Piazza Tuscolo a Torrevecchia ancora chiusa via Pietro Maffi per un guasto alla rete fognaria ripercussioni al Traffico della zona con coda in particolare su via di Torrevecchia 3 a via della Valle dei Fontanili via Dei Cristofori nelle due direzioni fino alle 14 manifestazione Piazza della Repubblica possibili rallentamenti per le linee che transitano nella zona è questa sera in piazza del Popolo la seconda delle Tre serate della Summer Hit festival 2022 già dalle 18 verranno chiuse al Traffico Piazza del Popolo un tratto di via del Babuino e viale Gabriele D’Annunzio per i ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdetrovati dalla redazione sul Raccordo Anulare ancora coda in carreggiata esterna dalla p alla Tuscolana per un incidente rallentamenti su via Magna Grecia all’altezza di via Amiterno verso Piazza Tuscolo a Torrevecchia ancora chiusa via Pietro Maffi per un guasto alla rete fognaria ripercussioni aldella zona con coda in particolare su via di Torrevecchia 3 a via della Valle dei Fontanili via Dei Cristofori nelle due direzioni fino alle 14 manifestazione Piazza della Repubblica possibili rallentamenti per le linee che transitano nella zona è questa sera in piazza del Popolo la seconda delle Tre serate della Summer Hit festivalgià dalle 18 verranno chiuse alPiazza del Popolo un tratto di via del Babuino e viale Gabriele D’Annunzio per i ...

