(Di venerdì 24 giugno 2022) Lecoinvolte nelle operazioni di acquisto dei crediti deldovranno esercitare "una qualificata eddiligenza professionale" per evitare di essere considerati responsabili in ...

Pubblicità

fisco24_info : Superbonus: Abi, fisco chiede a banche elevata digilenza: Circolare ad associati dopo chiarimenti Agenzia Entrate - TeresaBianchi10 : RT @confartigianato: Il Presidente #ABI Patuelli risponde a Presidente Granelli su allarme #superbonus: 'Il cambio di normativa ha generato… - laDiscussioneQ : Superbonus e cessione del credito. Granelli (Confartigianato) all’Abi: trovare soluzioni ##01 #Abi… - Artigianiarezzo : RT @confartigianato: Il Presidente #ABI Patuelli risponde a Presidente Granelli su allarme #superbonus: 'Il cambio di normativa ha generato… - larampait : #Superbonus e caos #crediti: #Codacons presenta #esposto a #Bankitalia, #ABI e 104 #Procure della Repubblica -

Le banche coinvolte nelle operazioni di acquisto dei crediti deldovranno esercitare "una qualificata ed elevata diligenza professionale" per evitare di ... E' quanto sottolinea l'in una ..."Il cambio della normativa sula novembre ha generato per le banche 'problemi di ... E' quanto scrive il Presidente dell', Antonio Patuelli rispondendo alla lettera del Presidente della ...(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Le banche coinvolte nelle operazioni di acquisto dei crediti del Superbonus dovranno esercitare "una qualificata ed elevata diligenza professionale" per evitare di essere consi ..."Il credito è finito e oltre 50 mila imprese solo in Piemonte che lavorano nel settore casa sono vicine al fallimento. Fino a novembre, quando il meccanismo della cessione del credito funzionava, si c ...