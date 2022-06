Sorteggio calendario Serie A 2022 2023 | il regolamento

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 giugno 2022) Giù il sipario sulla. Un campionato lunghissimo: la prima giornata andrà in scena nel weekend del 13-14 agostomentre l’ultima è in programma nel weekend del 3-4 giugno, cioè due settimane più tardi dell’ultima edizione. Saranno quattro i turni infrasettimanali: il 31 agosto, il 9 novembre, il 4 gennaioe il 3 maggio. Ila tal proposito prevede che non possono essere programmati derby (neanche nella prima giornata) o scontri diretti tra Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina nei turni infrasettimanali. Tra le regole è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di società: Empoli-Fiorentina, ...