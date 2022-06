San Sebastian: a David Cronenberg il Premio Donostia (Di venerdì 24 giugno 2022) San Sebastian: il regista e sceneggiatore canadese David Cronenberg (Toronto, 1943) riceverà il Premio Donostia di Zinemaldia durante questa prossima edizione, la settantesima, come annunciato dall’ organizzazione. San Sebastian: quando riceverà il Premio David Cronenberg? Il regista riceverà il Premio alla carriera il 21 settembre nel corso di una cerimonia al teatro principale del festival Victoria Eugenia, seguita da una proiezione di gala del controverso vincitore della Palma d’Oro a Cannes 2022, Crimes of the Future. San Sebastian: i precedenti David Cronenberg ha partecipato al festival solo una volta prima nella sua carriera con Eastern Promises, che ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 24 giugno 2022) San: il regista e sceneggiatore canadese(Toronto, 1943) riceverà ildi Zinemaldia durante questa prossima edizione, la settantesima, come annunciato dall’ organizzazione. San: quando riceverà il? Il regista riceverà ilalla carriera il 21 settembre nel corso di una cerimonia al teatro principale del festival Victoria Eugenia, seguita da una proiezione di gala del controverso vincitore della Palma d’Oro a Cannes 2022, Crimes of the Future. San: i precedentiha partecipato al festival solo una volta prima nella sua carriera con Eastern Promises, che ...

