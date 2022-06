Sacchi: 'Lukaku all'Inter ha già fatto la differenza, perché non dovrebbe riuscirci di nuovo?' (Di venerdì 24 giugno 2022) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, ha espresso la propria opinione in merito al ritorno... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 giugno 2022)vistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore del Milan, Arrigo, ha espresso la propria opinione in merito al ritorno...

Pubblicità

GoalItalia : Lukaku e Dybala in un tridente con Lautaro? Per Sacchi è no ? - lisadagliocchib : RT @peppe76199232: Vi avviso che per #Lukaku - #Dybala #Martinez non c'era posto qui... #Sacchi #figurine #Milan #Inter - infoitsport : Sacchi: “Inter, Lukaku sposta gli equilibri. Perisic? Ora c’è Gosens. Confesso che terrei…” - infoitsport : Sacchi: 'L'Inter ha la migliore rosa della Serie A e Lukaku sposta gli equilibri' - infoitsport : Sacchi: 'Inter superiore per qualità e Lukaku sposta gli equilibri. Gosens? Diverso da Perisic' -