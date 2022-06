Rita De Crescenzo al Grande Fratello Vip? Sonia Bruganelli interviene – VIDEO (Di venerdì 24 giugno 2022) Alcuni giorni fa, la tiktoker Rita De Crescenzo aveva lasciato intendere di aver firmato dei contratti Rai e Mediaset. E così, tra le possibili ipotesi, i colleghi di Biccy avevano ipotizzato un ingresso al Grande Fratello Vip. Rita De Crescenzo al Grande Fratello Vip? Sonia Bruganelli interviene L’ipotesi dei colleghi è stata rilanciata da altri... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 24 giugno 2022) Alcuni giorni fa, la tiktokerDeaveva lasciato intendere di aver firmato dei contratti Rai e Mediaset. E così, tra le possibili ipotesi, i colleghi di Biccy avevano ipotizzato un ingresso alDealL’ipotesi dei colleghi è stata rilanciata da altri... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

