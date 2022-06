Premio Pdha22 a ' CliniHome' | App per i bimbi oncologici

(Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos Salute) - Il progetto '' dell'azienda Policlinico Rodolico-San Marco di Catania, un'App per facilitare la comunicazione tra i genitori dei bambini con patologie oncologiche e i medici, ha vinto la quarta edizione del Patients' Digital Health Awards (Pdha), sviluppato dalla rete di oltre 40 associazioni di pazienti in collaborazione con Digital Health Academy e il supporto incondizionato di Fondazione Msd. Tra i finalisti delc'erano anche il progetto CardioVest di Comarch e myLab di Lightscience. Alla cerimonia di premiazione, che si è tenuta online oggi, hanno partecipato Francesco Gabbrielli, direttore Centro nazionale per la telemedicina e le nuove tecnologie assistenziali dell'Istituto superiore di sanità; Roberto Ascione, esperto internazionale di salute digitale e Ceo Healthware Group, e Goffredo Freddi, direttore della ...

Agenzia askanews

