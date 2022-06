Paura per Serena Enardu: una persona si è presentata a casa per picchiare il figlio (VIDEO) (Di venerdì 24 giugno 2022) La denuncia di Serena Enardu Le ultime storie Instagram di Serena Enardu ci scioccano davvero. L’ex tronista di Uomini e donne (ed ex vippona del Grande Fratello) ha infatti raccontato cosa le è successo la scorsa notte e che ha coinvolto il figlio Tommaso. L’influencer sarda, infatti, ha un figlio di 15 anni avuto da L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 24 giugno 2022) La denuncia diLe ultime storie Instagram dici scioccano davvero. L’ex tronista di Uomini e donne (ed ex vippona del Grande Fratello) ha infatti raccontato cosa le è successo la scorsa notte e che ha coinvolto ilTommaso. L’influencer sarda, infatti, ha undi 15 anni avuto da L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

fanpage : Grande paura per il malore che ha colpito #AnitaAlvarez ai Mondiali di nuoto di Budapest. Il racconto di quegli att… - Agenzia_Ansa : Paura alla finale del singolo libero di nuoto sincronizzato ai Mondiali. La statunitense Alvarez è stata colta da u… - stebellentani : Qui il prof. WR si fa ingolosire dal titolo e retwitta un pezzo in cui si spiega: 'il covid non fa più tanta paura,… - QuartoBrave : @Fra_Fra_2y Cesur anche a distanza di tempo, si fermerà dall'uccidere Riza SOLO PER PAURA DELLE CONSEGUENZE PENALI:… - marimarsalcedo7 : “Ogni emozione che abbiamo dentro non deviamo avere paura di buttarle fuori, e che apunto non arrivano le persone d… -