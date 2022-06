"Pagliacciata in Parlamento". Paolo Mieli asfalta Conte: cosa pochi hanno notato | Video (Di venerdì 24 giugno 2022) La tragicommedia del Movimento 5 Stelle all'ombra di una sciagura vera, quella della guerra in Ucraina. In collegamento con Tagadà a La7, Paolo Mieli guarda con amara ironia al livello della classe dirigente europea, "impreparata alla guerra, come se fosse una dimensione mai Contemplata". Il problema, poi, è un altro: la classe dirigente ha in qualche modo il quadro di quanto sta accadendo, "ma l'opinione pubblica no". Ecco spiegati i sondaggi in cui prevalgono nettamente i no all'invio delle armi, i no alle sanzioni, l'opinione dell'inflazione legata alla guerra quando invece non lo è. Da qui la polemica di Mieli con quei partiti della maggioranza, "e mi riferisco principalmente ai 5 Stelle, che volevano dare voce a questa parte riottosa e che al momento opportuno hanno risolto tutto con ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) La tragicommedia del Movimento 5 Stelle all'ombra di una sciagura vera, quella della guerra in Ucraina. In collegamento con Tagadà a La7,guarda con amara ironia al livello della classe dirigente europea, "impreparata alla guerra, come se fosse una dimensione maimplata". Il problema, poi, è un altro: la classe dirigente ha in qualche modo il quadro di quanto sta accadendo, "ma l'opinione pubblica no". Ecco spiegati i sondaggi in cui prevalgono nettamente i no all'invio delle armi, i no alle sanzioni, l'opinione dell'inflazione legata alla guerra quando invece non lo è. Da qui la polemica dicon quei partiti della maggioranza, "e mi riferisco principalmente ai 5 Stelle, che volevano dare voce a questa parte riottosa e che al momento opportunorisolto tutto con ...

