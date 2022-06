"Ordinato il ritiro delle truppe": cede una parte del fronte ucraino | La diretta (Di venerdì 24 giugno 2022) Rischio epidemie nella città meridionale. Mentre nella notte il portavoce della Casa Bianca ha annunciato l'invio di armi a favore di Kiev per un valore di 450 milioni di Dollari Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 giugno 2022) Rischio epidemie nella città meridionale. Mentre nella notte il portavoce della Casa Bianca ha annunciato l'invio di armi a favore di Kiev per un valore di 450 milioni di Dollari

GhellerAndrea : Ordinato ai soldati il ritiro da Severodonetsk, praticamente Donbass perso. Vogliamo accettare che le armi fornite… - OFSCampania : La fraternità di Cercola in ritiro a Perdifumo “Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato or… - pinco_pallino27 : Ricordo al Twitter che l'Ucraina è sempre sotto attacco e in Ucraina si muore ancora. Mi sembra che i più se ne sia… - EdmondD61160209 : @LaVerit7 Si certo ! Il ritiro in maniera vergognosa è stata ordinato da #biden -