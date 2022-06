Nuovo stadio, oggi c’è stato incontro tra Inter, Milan e il sindaco Sala: possibile accelerata sui tempi (Di venerdì 24 giugno 2022) Novità sul Nuovo stadio dopo l’incontro di oggi tra Inter e Milan con il sindaco di Milano Beppe Sala Si è svolto oggi un Nuovo incontro tra Inter e Milan con il sindaco di Milano Beppe Sala e il coordinatore del dibattito pubblico, Andrea Pillon. Tema dell’incontro il Nuovo stadio nella mente delle due società. Ecco il punto sull’incontro fatto dalla versione online della Gazzetta dello Sport. “Il coordinatore ha illustrato ai club l’iter e l’impianto del dibattito, che potrebbe concludersi già a ottobre (e non a novembre come ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 24 giugno 2022) Novità suldopo l’ditracon ildio BeppeSi è svoltountracon ildio Beppee il coordinatore del dibattito pubblico, Andrea Pillon. Tema dell’ilnella mente delle due società. Ecco il punto sull’fatto dalla versione online della Gazzetta dello Sport. “Il coordinatore ha illustrato ai club l’iter e l’impianto del dibattito, che potrebbe concludersi già a ottobre (e non a novembre come ...

