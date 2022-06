Nanotecnologie, agricoltura sostenibile: “Investire in ricerca” (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – “L’agricoltura fornisce cibo per l’uomo sia direttamente che indirettamente, tuttavia in ragione del preoccupante trend di crescita demografica mondiale e della correlata problematica della sicurezza alimentare, dei disastri climatici e ambientali e delle guerre, sarà necessario utilizzare le moderne Nanotecnologie e biotecnologie nelle scienze agricole”. A dirlo Sabrina Zuccalà, Presidente del laboratorio internazionale di ricerca in nanotecnologia “4Ward360”, che proprio per le sue idee è stata invitata il prossimo 27 giugno al “Young Innovators Business Forum”, un appuntamento con i giovani innovatori organizzato dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (Angi) a Palazzo Mezzanotte nella sede della Borsa di Milano, per una giornata di lavoro interamente dedicata all’innovazione. Una manifestazione unica nel ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – “L’fornisce cibo per l’uomo sia direttamente che indirettamente, tuttavia in ragione del preoccupante trend di crescita demografica mondiale e della correlata problematica della sicurezza alimentare, dei disastri climatici e ambientali e delle guerre, sarà necessario utilizzare le modernee biotecnologie nelle scienze agricole”. A dirlo Sabrina Zuccalà, Presidente del laboratorio internazionale diin nanotecnologia “4Ward360”, che proprio per le sue idee è stata invitata il prossimo 27 giugno al “Young Innovators Business Forum”, un appuntamento con i giovani innovatori organizzato dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (Angi) a Palazzo Mezzanotte nella sede della Borsa di Milano, per una giornata di lavoro interamente dedicata all’innovazione. Una manifestazione unica nel ...

