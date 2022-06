MotoGP, GP Olanda 2022. La pista si asciuga, in FP2 emerge Francesco Bagnaia! (Di venerdì 24 giugno 2022) Ad Assen il meteo cangiante ha concesso una tregua, nel senso che non ha piovuto durante la seconda sessione di prove libere. Si è cominciato con asfalto bagnato, il quale però è andato progressivamente drenandosi. Di conseguenza a inizio turno era ancora obbligatorio usare le gomme rain, ma successivamente si è creato un binario asciutto che ha consentito di azzardare le slick. I tempi si sono quindi abbassati notevolmente e, quelli realizzati oggi pomeriggio, potrebbero essere quelli che determineranno i 10 centauri ammessi di diritto alla fase decisiva delle qualifiche. Difatti, essendo il rischio di pioggia perenne, non vi è alcuna garanzia che la FP3 di domattina possa consentire un sovvertimento delle attuali gerarchie. Siccome la pista è andata migliorando di minuto in minuto, è risultato fondamentale farsi trovare pronti proprio nella parte conclusiva del ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Ad Assen il meteo cangiante ha concesso una tregua, nel senso che non ha piovuto durante la seconda sessione di prove libere. Si è cominciato con asfalto bagnato, il quale però è andato progressivamente drenandosi. Di conseguenza a inizio turno era ancora obbligatorio usare le gomme rain, ma successivamente si è creato un binario asciutto che ha consentito di azzardare le slick. I tempi si sono quindi abbassati notevolmente e, quelli realizzati oggi pomeriggio, potrebbero essere quelli che determineranno i 10 centauri ammessi di diritto alla fase decisiva delle qualifiche. Difatti, essendo il rischio di pioggia perenne, non vi è alcuna garanzia che la FP3 di domattina possa consentire un sovvertimento delle attuali gerarchie. Siccome laè andata migliorando di minuto in minuto, è risultato fondamentale farsi trovare pronti proprio nella parte conclusiva del ...

