Mentana: “Io in politica? No grazie, preferisco fare il mio mestiere” (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – “Io in politica. No, grazie. Da giovane ero appassionato di politica, poi ho pensato che fare il giornalista fosse meglio”. Così il direttore del Tg La7, Enrico Mentana, ospite in esclusiva negli studi di ‘Adnkronos Live’, parla, tra le altre cose, di cosa intende fare appena smetterà con la tv. “Quando smetterò di fare il mio lavoro per andare in pensione, troverò qualche collaborazione. Bisogna però pensare al rinnovamento della categoria, perché l’età dei giornalisti noti è piuttosto alta. Bisogna fare largo ai giovani”, spiega. Il direttore del tg di La7 parla a tutto tondo dell’informazione: “Io vengo dalla generazione che leggeva i giornali. Oggi i giovani non vogliono aspettare e pagare per leggere notizie della sera prima. I ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – “Io in. No,. Da giovane ero appassionato di, poi ho pensato cheil giornalista fosse meglio”. Così il direttore del Tg La7, Enrico, ospite in esclusiva negli studi di ‘Adnkronos Live’, parla, tra le altre cose, di cosa intendeappena smetterà con la tv. “Quando smetterò diil mio lavoro per andare in pensione, troverò qualche collaborazione. Bisogna però pensare al rinnovamento della categoria, perché l’età dei giornalisti noti è piuttosto alta. Bisognalargo ai giovani”, spiega. Il direttore del tg di La7 parla a tutto tondo dell’informazione: “Io vengo dalla generazione che leggeva i giornali. Oggi i giovani non vogliono aspettare e pagare per leggere notizie della sera prima. I ...

