LIVE – Tabellone Wimbledon | il sorteggio in diretta | Berrettini guida gli azzurri

(Di venerdì 24 giugno 2022): anno 2022, capitolo 145. L’evento sportivo più antico nello sport del tennis è pronto a ripartire per una nuova pagina della sua gloriosa storia. Dal 27 giugno al 10 luglio, tutti in divisa bianca per darsi battaglia sull’erba inglese e cercare di alzare il terzo Slam stagionale. Nel maschile è caccia a Novak Djokovic, reduce da tre successi consecutivi tra 2018 e 2021 (l’edizione 202 non si è svolta causa pandemia) mentre nel femminile si cerca l’erede di Ashleigh Barty, ritiratasi dopo il successo degli Australian Open. Dalle ore 11 ci sarà ilper quel che sarà ilmaschile e femminile di. Sarà un’edizione anomala: l’organizzazione ha deciso di estromettere i tennisti russi e bielorussi in virtù della guerra tra Russia e Ucraina ed in più non verranno assegnati punti ...