L’arte moderna spiegata in 60 secondi: per Google e i musei italiani, breve è meglio (Di venerdì 24 giugno 2022) Nasce il progetto Make It Short , una web serie ideata dalla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea di Roma in collaborazione con 10 giovani donne creator di YouTube Leggi su repubblica (Di venerdì 24 giugno 2022) Nasce il progetto Make It Short , una web serie ideata dalla Galleria nazionale d'artee contemporanea di Roma in collaborazione con 10 giovani donne creator di YouTube

Pubblicità

LaStampa : L’arte moderna spiegata in 60 secondi: per Google e i musei italiani, breve è meglio. - ITItalianTech : L’arte moderna spiegata in 60 secondi: per Google e i musei italiani, breve è meglio - HankHC91 : RT @FinestreArte: Quattro comici raccontano in pillole video quattro capolavori della collezione della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e… - FinestreArte : Quattro comici raccontano in pillole video quattro capolavori della collezione della Galleria Nazionale d’Arte Mode… - armidmar : SCUSA, MAI PIACIUTA---INCOMPRENSIBILE come tutta l'arte moderna--- PER CAPIRE OCCORRE (sempre che anche lui sa… -