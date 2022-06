La scarsa diffusione del vuoto a rendere in Italia è anche un problema politico

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 24 giugno 2022) Un caso significativo che racconta come l’aumento dei prezzi stia avendo ripercussioni su consumatori e aziende è quello dei produttori di birra tedeschi: come si legge in un recente articolo sul New York Times, devono non solo fare i conti con la bolletta del gas aumentata del 400%, con quella della luce salita del 300% e con un rincaro dell’orzo mai visto prima, macon la grave carenza di bottiglie di vetro per la birra (il cui prezzo è notevolmente cresciuto). Nonostante i produttori di birra tedeschi si procurino le bottiglie in diversi Paesi europei come la Francia e la Repubblica Ceca, la chiusura delle fabbriche in Ucraina e l’impossibilità di importare da Russia e Bielorussia li ha fatti piombare in una seria crisi. Una crisi che sta coinvolgendo soprattutto quelle aziende che non si sono garantite dei prezzi fissi, a causa di contratti di fornitura di ...