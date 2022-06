Juventus, Agnelli chiede una cifra monstre: servono oltre 100 milioni (Di venerdì 24 giugno 2022) Continua il calciomercato della Juventus che potrebbe vedere la partenza di un big, ma Agnelli chiede tanti milioni. Sono giorni molto intensi sul fronte calciomercato per la Juventus. I bianconeri, infatti, hanno chiuso per il ritorno di Paul Pogba e stanno cercando di convincere Angel Di Maria. Per il ritorno del francese, svincolatosi dal Manchester Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 24 giugno 2022) Continua il calciomercato dellache potrebbe vedere la partenza di un big, matanti. Sono giorni molto intensi sul fronte calciomercato per la. I bianconeri, infatti, hanno chiuso per il ritorno di Paul Pogba e stanno cercando di convincere Angel Di Maria. Per il ritorno del francese, svincolatosi dal Manchester Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @03Cannella: Centenario famiglia #Agnelli Gli #Elkan che si sono rotti il cazzo e vogliono tornare a vincere dopo solo 1 anno di vuoto..… - 03Cannella : Centenario famiglia #Agnelli Gli #Elkan che si sono rotti il cazzo e vogliono tornare a vincere dopo solo 1 anno di… - Jjuventushare : RT @AleTanzini: Andrea #Agnelli non parla: brutto segno (per gli altri)... #Juventus - ZonaBianconeri : RT @AleTanzini: Andrea #Agnelli non parla: brutto segno (per gli altri)... #Juventus - AleTanzini : Andrea #Agnelli non parla: brutto segno (per gli altri)... #Juventus -