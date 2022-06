Il rigassificatore di Piombino è un caso anche nel Parlamento europeo: favorevoli e contrari (Di venerdì 24 giugno 2022) La segretaria Pd: «L’arrivo della nave sia legato a investimenti e a un progetto di sviluppo per la città». Susanna Ceccardi: «La Toscana ha già dato molto e non ha ricevuto nulla in cambio Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 24 giugno 2022) La segretaria Pd: «L’arrivo della nave sia legato a investimenti e a un progetto di sviluppo per la città». Susanna Ceccardi: «La Toscana ha già dato molto e non ha ricevuto nulla in cambio

Pubblicità

VittorioBanti : RT @Nazione_Pisa: Piombino non vuole il rigassificatore - Nazione_Pisa : Piombino non vuole il rigassificatore - TommyBrain : A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi' - IacobellisT : A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi' - TommyBrain : A Piombino TRENTA ATOMICHE come quella di Hiroshima. Corrado Malanga sul rigassificatore di Draghi' -