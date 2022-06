Il rettore di Pisa ha scritto agli studenti in merito all’attacco hacker all’Università

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 24 giugno 2022) Non si è trattato di un vero e proprio comunicato stampa (o comunque di una informazione aperta e generale), come sarebbe auspicabile in questi casi. Dopo l’attaccoUnipi – e soltanto dopo diverse sollecitazioni da parte del corpo studentesco, rappresentato soprattutto dalla componente di Sinistra Per, storicamente una delle più attive dal punto di vista della politica universitaria dell’ateneono -, ildell’ateneo, il professor Paolo Mancarella, hauna mail, cercando di chiarire l’accaduto. La mail è stata diffusa in rete dal portale Red Hot Cyber, che ha seguito con molta attenzione lo sviluppo della situazione nell’ultimo mese. LEGGI ANCHE > AttaccoUniversità di, sono già online i sample di ...