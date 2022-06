Futuro Rabiot: il francese ha mercato in Premier (Di venerdì 24 giugno 2022) Le ultime indiscrezioni del calciomercato, che sta per iniziare, riguardano le uscite per la Juventus. In particolare il centrocampo con McKennie, Zakaria e Adrien Rabiot sono i maggiori indiziati. Soprattutto il francese sembra essere il più ricercato. Con Chelsea e Manchester United in testa ai club richiedenti, il Futuro prossimo di Rabiot potrebbe essere in Premier League. Arrivato a parametro zero nell’estate 2019, potrebbe rappresentare una buona occasione di plusvalenza per le casse bianconere. Secondo le ultime indiscrezioni, la Vecchia Signora conta di incassare tra i 15 e i 20 milioni cash da poter reinvestire nel mercato in uscita. Con le sirene inglesi che chiamano, il Futuro di Adrien Rabiot potrebbe essere in ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 24 giugno 2022) Le ultime indiscrezioni del calcio, che sta per iniziare, riguardano le uscite per la Juventus. In particolare il centrocampo con McKennie, Zakaria e Adriensono i maggiori indiziati. Soprattutto ilsembra essere il più ricercato. Con Chelsea e Manchester United in testa ai club richiedenti, ilprossimo dipotrebbe essere inLeague. Arrivato a parametro zero nell’estate 2019, potrebbe rappresentare una buona occasione di plusvalenza per le casse bianconere. Secondo le ultime indiscrezioni, la Vecchia Signora conta di incassare tra i 15 e i 20 milioni cash da poter reinvestire nelin uscita. Con le sirene inglesi che chiamano, ildi Adrienpotrebbe essere in ...

