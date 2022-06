Eva Henger dopo l’incidente, i “dolori allucinanti” e le lacrime per la coppia morta (Di venerdì 24 giugno 2022) Una ripresa faticosa sia per il fisico che per la mente: Eva Henger a fine aprile è rimasta coinvolta in un brutto incidente stradale e il decorso è ancora lungo. Una convalescenza che non riguarda solo il corpo ma anche la riebalorazione di quanto è accaduto e che ancora le fa piangere lacrime di dolore. Eva Henger, come sta dopo l’incidente Ancora piange Eva Henger dopo l’incidente in cui è rimasta coinvolta insieme al marito a fine aprile. lacrime di un dolore che arriva dal cuore, per un trauma difficile da dimenticare e per la coppia morta. Lo ha raccontato in un’intervista rilasciata a Novella 2000, nella quale ha parlato della ripresa e di come sta e come si sente. “Io ancora piango spesso per ... Leggi su dilei (Di venerdì 24 giugno 2022) Una ripresa faticosa sia per il fisico che per la mente: Evaa fine aprile è rimasta coinvolta in un brutto incidente stradale e il decorso è ancora lungo. Una convalescenza che non riguarda solo il corpo ma anche la riebalorazione di quanto è accaduto e che ancora le fa piangeredi dolore. Eva, come staAncora piange Evain cui è rimasta coinvolta insieme al marito a fine aprile.di un dolore che arriva dal cuore, per un trauma difficile da dimenticare e per la. Lo ha raccontato in un’intervista rilasciata a Novella 2000, nella quale ha parlato della ripresa e di come sta e come si sente. “Io ancora piango spesso per ...

