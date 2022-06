Dybala Milan, i rossoneri pregustano lo scippo all’Inter: le ultime (Di venerdì 24 giugno 2022) Calciomercato Milan: i rossoneri continuano a lavorare per Dybala e pregustano già lo scippo all’Inter Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan si inserirà concretamente nella corsa a Dybala solo se l’Inter si tirerà indietro. I rossoneri per politica aziendale non possono pareggiare l’attuale offerta dei nerazzurri da 6 milioni più bonus. A quel punto però dovrà essere il giocatore ad abbassare le proprie pretese per sposare il progetto rossonero. Ci sono stati contatti informati con l’entourage del giocatore, uno diversi mesi fa e un altro più recente ma ad oggi il Diavolo si limita ad aspettare sornione. Pronto a cogliere un’opportunità che potrebbe rivelarsi ghiottissima qualora la Joya non sbarcasse alla Pinetina. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Calciomercato: icontinuano a lavorare pergià loCome riportato da La Gazzetta dello Sport, ilsi inserirà concretamente nella corsa asolo se l’Inter si tirerà indietro. Iper politica aziendale non possono pareggiare l’attuale offerta dei nerazzurri da 6 milioni più bonus. A quel punto però dovrà essere il giocatore ad abbassare le proprie pretese per sposare il progetto rossonero. Ci sono stati contatti informati con l’entourage del giocatore, uno diversi mesi fa e un altro più recente ma ad oggi il Diavolo si limita ad aspettare sornione. Pronto a cogliere un’opportunità che potrebbe rivelarsi ghiottissima qualora la Joya non sbarcasse alla Pinetina. ...

