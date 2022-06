CS | GO | Natus Vincere conferma il roster per l’IEM Colonia | il quinto giocatore è sdy

Leggi su esports247

(Di venerdì 24 giugno 2022)hato nelle scorse ore che Viktor “?sdy?” Orudzhev sarà ildel team CS:GO alche si terrà nel mese di luglio. Sarà la seconda volta che il fuciliere ucraino farà parte deldi NAVI, dopo aver giocato per il team nel torneo BLAST Premier Spring Final all’inizio di questo mese, contribuendo alla vittoria dell’evento. Come la prima volta, MAD Lions ha accettato di prestare gratuitamente sdy a NAVI. Il 25enne è in lista di trasferimento da aprile, quando l’organizzazione europea ha spostato l’interoin panchina e ha deciso di lasciare CS:GO. NAVI #CSGO team will compete at the upcoming #IEM Cologne 2022 together with @somedieyoungCS! ?: https://t.co/axfAAx7ej8#navination ...