Calciomercato Parma | in arrivo Zanimacchia dalla Juventus

(Di venerdì 24 giugno 2022) Lucaè vicinissimo al. Come dichiarato ieri sera dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, la compagine emiliana ha superato la concorrenza della Cremonese, squadra nella quale il classe ’98 ha militato nella stagione appena conclusa. Dopo l’acquisto di Simone Romagnoli dall’Empoli, ecco un altro rinforzo importante per il nuovodi Fabio Pecchia in vista dell’obiettivo promozione.al: un’altra esperienza in Serie B dopo la stagione con la Cremonese Proprio quando sembrava essere vicinissimo ad un ritorno alla Cremonese,ha accettato il corteggiamento dei ducali. A convincerlo è stato sicuramente Fabio Pecchia il quale ha avuto la possibilità di allenarlo nella passata stagione a Cremona. Una stagione molto positiva da parte ...

Nonostante il grave infortunio al crociato che lo ha tenuto fuori dai campi per quasi tutto il girone di ritorno, Riccardo Marchizza ha mercato. Nella sola giornata di ieri, non solo ilin Serie B lo ha cercato, ma anche l' Udinese : i friulani hanno chiesto informazioni al Sassuolo sulla situazione del terzino classe 1998, che tornerà in piena forma probabilmente soltanto ad ...Leggi anche >Sassuolo: ilchiede anche Riccardo Marchizza Dopo la parentesi non troppo fortunata in maglia neroverde, conclusa con 38 presenze e 1 gol all'attivo, Mazzitelli ha ... Parma, Krause ufficializza Romagnoli Luca Zanimacchia, ala classe 1998 della Juventus, sarebbe più vicino al Parma che alla Cremonese, club che lo ha avuto in prestito dai bianconeri nella scorsa stagione. Come ...Gaetano ha disputato una granddissima stagione con la Cremonese e spera di convincere Spalletti a farlo restare nel Napoli.