Borsa | Asia in rialzo | corre Hong Kong +2% con Alibaba

Un'altra seduta in rialzo per le Borse in, sullo fondo restano però i timori di un aumento dell'inflazione e della stretta monetaria che lasciano gli investitori cauti. Tokyo guadagna l'1,23%, Shanghai lo 0,9% e Shenzhen l'1,18% e Hong ...Il clima di deciso recupero è confermato dal progresso ampiamente superiore all'1% dell'indice Msci- Pacific, Giappone escluso. Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che ... Borsa: Asia incerta, debole Taiwan e scivola Kosdaq in Corea Un'altra seduta in rialzo per le Borse in Asia, sullo fondo restano però i timori di un aumento dell'inflazione e della stretta monetaria che lasciano gli investitori cauti. Tokyo guadagna l'1,23%, Sh ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 giu - Le Borse europee puntano al rimbalzo dopo due sedute consecutive in cui gli indici Stoxx600 e Eurostoxx50 hanno ceduto complessivamente circa l'1,5% e ...