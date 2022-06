Belen Rodriguez lascia Mediaset e passa a Discovery | ecco il rumor

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 giugno 2022) Si continua a parlare di, la conduttrice che recentemente abbiamo visto al timone de Le Iene su Italia 1 e che ora è felice, di nuovo, al fianco del marito Stefano De Martino. Questa volta, però, non si parla di lei dal punto di vista sentimentale, ma da quello lavorativo. Perché? Secondo un’indiscrezione riportata da Dagospia, la bella argentina presto potrebbe sbarcare sue quindi sarebbe pronta a dire addio a. Ma sarà davvero così?sbarcherà su, quindi, presto potrebbe sbarcare su, ma questo come spiega Dagospia non implicherebbe un addio definitivo a, l’azienda per la quale la showgirl argentina lavora ...