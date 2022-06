ATP Mallorca 2022 | Tsitsipas e Bautista Agut volano in finale

(Di venerdì 24 giugno 2022) È terminata da poco la penultima giornata dell’ATP 250 di. Sull’erba spagnola si sono giocate oggi le due semifinali e il divertimento non è di certo mancato. Andiamo a scoprire i risultati odierni. Nel primo incontro di giornata è arrivato il successo del greco Stefanos. La testa di serie numero 2 ha trovato un break per set contro il francese Benjamin Bonzi (n.56 del ranking) e ha vinto con un doppio 6-4 in un’ora e 34 minuti di gioco.inincontrerà Roberto. Lo spagnolo (n.5 del seeding) ha superato la sorpresa svizzera Antoine Bellier (n.303 al mondo) per 7-6(5) 6-2 dopo un’ora e 19 minuti di incontro e ha conquistato la sua 20main carriera. Wimbledon, il sorteggio degli italiani: ...

Pubblicità

TENIPOcom : ATP 250 Mallorca - Grass (Semifinal) Roberto Bautista Agut (ESP) def. Antoine Bellier (SUI) 7-6(5) 6-2 - baconator_fts : 6/24 ?? Bad Homburg ???? Bianca +175 Cornet O2.5 sets +150 WTA Eastbourne ???? Kvitova +100 2u Giorgi +150 1.5u Giorgi… - SixFigureSynd : 6/23/22 ?? Bad Homburg WTA ???? ?? Anisimova ML +130 ?? Mallorca ATP ???? ?? Bellier ML (0.5U) +290 ?? 1-1-0 | +0.45U - SpelTorsten : ?? ATP MALLORCA ?? ???? Bautista-Agut-Bellier O20.5@1.80 ?? 6/10U #Betway #Wimbledon @Wimbledon #ATP #Tennis - zazoomblog : ATP Mallorca 2022: Bautista batte Medvedev. Bene Tsitsipas Bonzi e Bellier - #Mallorca #2022: #Bautista #batte -

OA Sport

Roberto Bautista Agut ha accolto così la quarta vittoria in carriera contro un numero 1 del mondo dopo le tre contro Novak Djokovic, che lo proietta in semifinale all'250 di(trasmesso ...Cala il sipario sulla quinta giornata dell'250 di. Sull'erba spagnola si sono giocati oggi tutti i quarti di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Nel primo incontro di ... ATP Mallorca 2022, ritiro per Nick Kyrgios: problemi agli addominali, Wimbledon a rischio Il tennista greco si sbarazza di Bonzi e conquista la prima finale in carriera su erba. Il n.303 Bellier si arrende a Bautista Agut ...MAIORCA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Il greco Stefanos Tsitsipas e lo spangolo Roberto Bautista Agut, rispettivamente teste di serie numero 2 e 5, sono i finalisti del "Mallorca Championships", torneo Atp 2 ...