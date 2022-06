Aborto Usa | ‘Roe vs Wade’ | cosa dice sentenza cancellata da Corte Suprema

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Era il 22 gennaio 1973 quando con lavslaUsa cambiò di fatto la legislazione americana sull’sancendo il diritto delle donne di interrompere per qualunque motivo la gravidanza. A portare il caso in tribunale fu un gruppo di avvocate che aveva preso in carico il caso di Jane Roe (al secolo Norma McCorvey), una ragazza della Louisiana per metà nativa americana che a 16 anni aveva sposato un uomo violento e dopo aver avuto due figli aveva espresso la volontà di non far nascere il terzo. Wade era l’avvocato che rappresentò lo Stato del Texas nel processo del 1970. La causa finì due anni dopo davanti allaa cui veniva chiesto di stabilire se la Costituzione Usa riconoscesse o meno il ...