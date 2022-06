Vangelo di oggi | giovedì 23 Giugno 2022 | Lc 1 | 57-66 80 | Commento di Papa Francesco

(Di giovedì 23 giugno 2022) Ascoltiamo insieme ildi23, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Non c’è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome”. “L’avvenimento della nascita di Giovanni Battista è circondato da un gioioso senso di stupore, di sorpresa e di gratitudine. E guardando questo domandiamoci: come è la L'articolodi23,57-66.80diproviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

CiaoKarol : «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All’istante si aprirono la sua bocca e la sua lingua, e parlav… - CiaoKarol : GIOVANNI E' IL SUO NOME #Vangelo di oggi? Lettura e Commento alla Parola di Giovedì 23 Giugno 2022 - MarcoScanavacca : RT @Corvonero75: @MarcoScanavacca Nel vangelo di oggi: 'dai loro frutti li riconoscerete' ?? - Corvonero75 : @MarcoScanavacca Nel vangelo di oggi: 'dai loro frutti li riconoscerete' ?? - NathalieAline3 : Nessuna forza di Rinuovo può farsi sola,ma in accordo dialogo rispetto e verificazione del Vangelo in 'reflet' ai tempi di oggi -

Ilsecondo cui l'ufficio sarebbe fondamentalmente un posto dove divertirsi... Lavoro, ... Sergio Mattarella ha firmatoi decreti con i quali, su proposta del ministro dello... Gentiloni: l'...Ilsecondo cui l'ufficio sarebbe fondamentalmente un posto dove divertirsi... Lavoro, ... Sergio Mattarella ha firmatoi decreti con i quali, su proposta del ministro dello... Lavoro da ...Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Dal Vangelo secondo Luca Lc 1, 57-66.80 Per Elisabetta si compì il tempo ...E' il pomeriggio dei funerali di Elena Del Pozzo, la bambina di 5 anni uccisa dalla mamma e poi seppellita dalla stessa donna in un campo vicino alla casa di Mascalucia, dove vivevano. Tutta ...