Ultime Notizie Roma del 23-06-2022 ore 17 | 10

(Di giovedì 23 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno essere in apertura la Germania pure arrivare in seguito alla recente riduzione delle forniture di gasdotti dalla Russia Attiva l’allarme nel piano di emergenza interno prevede tre step allarme ed emergenza il Governo guidato da un fiorista ha deciso di passare allo step 2 d’allerta adesso La Germania ha virato verso l’allarme la comunicazione già arrivata sul tavolo del ministro dell’economia che mi hai dato Mi ha commentato al momento l’approvvigionamento del gas è garantito il parlamento europeo ha approvato con 529 voti a favore 45 Contrari 14 astenuti la relazione in cui chiede di concedere in mediatamente lo status di paese candidato Ué al Ucraina e alla Moldavia la relazione indica la volontà ...

In Lombardia 8.507 casi, nel Lazio 6.879, in Veneto 6.154 . Aumentano di 2.261 unita' i nuovi casi di Covid - 19 in Italia: i contagi rilevati nelle24 ore sono 56.166, evidenziati da 248.042 tamponi e per un tasso di positivita' pari al 22,6% (ieri 21,4%). Sono 75 i decessi. Tra le Regioni, il maggiore incremento si ha in Lombardia (8.507 ...Questa edizione dell'Isola dei famosi è stata l'edizione dei record: Nicolas Vaporidis spiega e celebra il traguardo raggiunto in Honduras Photo Credits: Ufficio Stampa Mediaset; music: 'Summer' from ... Ucraina, ultime notizie. Gas, Germania attiva «allarme» nel piano di emergenza Momentaneamente, la Cina è contro la Nato per la questione della disinformazione che quest’ultima trasmette verso l’Europa. Il Paese orientale chiede di fermare i tentativi di scatenare una nuova ...Inarrestabile Khaby Lame. Nella mattinata di giovedì 23 giugno il creator di TikTok ha raggiunto un nuovo record: 142,4 milioni di followers. Il giovane ventiduenne ha così superato Charli D'Amelio, ...