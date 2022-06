(Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – La Commissione Europea “rivedrà” lesulle sanzioni Ue, seguendo le quali la Lituania ha ostacolato iltra la Russia e l’oblast di, causando una reazione minacciosa di Mosca. Lo dice l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep, a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles. “A– afferma – non c’è un blocco. La Lituania sta applicando ledella Commissione sulle sanzioni. Ma il Seae (Servizio Europeo per l’Azione Esterna, la diplomazia Ue, ndr) rivedrà leper chiarire che non vogliamo bloccare o impedire iltrae la Russia, ma solo impedire aggiramenti delle ...

Pubblicità

ledicoladelsud : Ucraina, Borrell: “Rivedremo linee guida traffico merci Kaliningrad” - fisco24_info : Ucraina, Borrell: 'Rivedremo linee guida traffico merci Kaliningrad': (Adnkronos) - L’Alto Rappresentante dell’Ue:… - italiaserait : Ucraina, Borrell: “Rivedremo linee guida traffico merci Kaliningrad” - LocalPage3 : Ucraina, Borrell: 'Rivedremo linee guida traffico merci Kaliningrad' - UEInsider : Sapete perché Borrell vuole che l’UE versi sangue per l’integrità dell’Ucraina? Perché è socialista Catalano e vuol… -

... dal 24 febbraio, quando la Russia ha iniziato la sua brutale invasione dell''. Lo dice la ... l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera Josep. 'Il servizio esterno della ......per l'Unione Europea un motivo di preoccupazione nell'attuale crisi. Secondo un rapporto dei servizi di intelligence europei per conto dell'Alto rappresentante agli Esteri, Josep, e ...Lo dice l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep Borrell, a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles. “A Kaliningrad – afferma – non c’è un blocco. La Lituania sta applicando le linee guida della ...Metzola: "Solleverò anche un'altra questione: quella dell'aumento dei costi della vita per i cittadini europei a causa della guerra".