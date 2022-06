Tra le risaie del Pavese | stop ai diserbanti perché tutto sta morendo

(Di giovedì 23 giugno 2022) AGI - Il riso qui, in una delle tre province dove se ne produce il 50% di tutta Europa assieme a Vercelli e Novara, è amato come un figlio. Eppure, è arrivato il momento di lasciare che il proprio figlio venga infestato liberamente. Non lo si protegge più. "Inutile spendere quando saremo senz'acqua tra poco" Questo è un dialogo tra due agricoltori che parlano dai finestrini delle loro auto, in mezzo a una strada sterrata che attraversa i campi, un tempo larghe distese di verde vivido, della Lomellina.”Io ormai bagno solo un campo al giorno” dice quello più giovane. “Io non diserbo più” risponde l'anziano e l'altro, di rimando: “Alcuni li ho diserbati ma ora mi fermo. Tra dieci giorni siamo senza acqua”. Antonio Strada, che è anche il vicepresidente di Confindustria Pavia, ma ora è sopratun uomo che soffre, "di notte non ci dormovedere ...

Se non arriva una settimana d'acquadieci giorni è finita, non ne avremo più. In questo periodo, ledovrebbero essere sommerse. Può essere che il riso riesca a sopravvivere, soffrendo, e ...pochi giorni moriranno tutte le coltivazioni. Noi come Comune abbiamo fatto una delibera di giunta per chiedere tutti i provvedimenti possibili per poter salvare il raccolto. Visto che la pioggia ... Uno dei distretti risicoli più importanti d'Europa vive un momento drammatico. C'è chi solleva di notte con le idrovore l'acqua dai canali. Temporali attesi per venerdì. Fontana: situazione gravissima ...