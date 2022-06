Sudtirol | UFFICIALE il rinnovo di Rover

(Di giovedì 23 giugno 2022) Matteoresterà alanche nella prossima stagione in Serie B: è arrivato anche il comunicato del club Matteoresterà alanche nella prossima stagione in Serie B: è arrivato anche il comunicato del club. La nota: «F.C. Südtirol è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Matteo. Il precedente accordo sarebbe scaduto al termine della prossima stagione, ovvero il 30 giugno 2023. Il 23enne veneto, seconda punta, maturato calcisticamente nell’Inter, ha sottoscritto untriennale, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2025., complessivamente, tra gare di campionato, coppe, playoff e Supercoppa, ha vestito per 116 volte la casacca dell’FCS, mettendo a segno 21 reti e 5 assist». L'articolo proviene da Calcio News ...

E' ufficiale che Mirko Carretta non farà più parte della rosa biancorossa della prossima stagione dato che si trasferirà al, neo promosso in serie B. Classe 1990 e nativo di Gallipoli (Lecce)... L'FC Südtirol comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società A. C. Perugia Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mirko Carretta. L'attaccante... L'esordio ufficiale con la compagine altoatesina è arrivato lo scorso... con un assist decisivo che ha fissato il risultato sul 2-0. A stagione conclusa, il Sudtirol ha cambiato guida tecnica...