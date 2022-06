SHEIN APRE IL SUO PRIMO POP UP STORE A MILANO

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 23 giugno 2022) DAL 28 AL 30 GIUGNO 2022, AL CIVICO 2 DI PIAZZA GAE AULENTI, SHEIN APRE AIL SUOPOP UP STORE! I DETTAGLI DEL PROGETTO All’interno di un progetto di espansione globale, SHEIN, e-commerce leader nel settore prêt-à-porter femminile, con una distribuzione in oltre 150 paesi nel mondo, ha avviato una strategia di apertura di pop up store nelle principali capitaliinternazionali, per offrire alla sua vasta audience la possibilità di acquistare i capi delle collezioni per la prima volta dal vivo. Tra le città che ospiteranno i punti vendita temporanei SHEIN, accanto a Madrid, Parigi, Las Vegas e Melbourne, spicca, capitale italiana della moda e punto di riferimento per gli appassionati di shopping e di ricerca di stile. Nella splendida cornice di Piazza Gae Aulenti, luogo simbolo di innovazione, stile e avanguardia, nei ...