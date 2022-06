Sei Sorelle, anticipazioni 24 giugno: guai in casa Silva per la festa, intanto Carlito si innamora e chiede consiglio a Salvador (Di giovedì 23 giugno 2022) Durante la puntata del 24 giugno di Sei Sorelle, vedremo finalmente Carlito prendere coscienza del suo amore per Elisa, mentre Francisca e Adela escogitano un escamotage per fare pubblicità alla seta color grigio prodotta in fabbrica. Continuano le avventure della famiglia Silva che stanno appassionando il pubblico italiano con le loro vicissitudini. La puntata del 24 giugno, che andrà in onda come sempre su Rai 1 alle ore 16:00 è focalizzata sulle indagini che la polizia sta svolgendo in fabbrica e sull’arrivo dell’elegante contessa Reventlow. Ma non solo, vedremo anche atteggiamenti strani da parte di Donna Dolores che sente un’innata avversione per Cristobal e vivremo con le Sorelle Silva i preparativi della festa e i progetti vendicativi che ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 giugno 2022) Durante la puntata del 24di Sei, vedremo finalmenteprendere coscienza del suo amore per Elisa, mentre Francisca e Adela escogitano un escamotage per fare pubblicità alla seta color grigio prodotta in fabbrica. Continuano le avventure della famigliache stanno appassionando il pubblico italiano con le loro vicissitudini. La puntata del 24, che andrà in onda come sempre su Rai 1 alle ore 16:00 è focalizzata sulle indagini che la polizia sta svolgendo in fabbrica e sull’arrivo dell’elegante contessa Reventlow. Ma non solo, vedremo anche atteggiamenti strani da parte di Donna Dolores che sente un’innata avversione per Cristobal e vivremo con lei preparativi dellae i progetti vendicativi che ...

