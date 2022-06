Scontro tra bici e auto della polizia: morto un ragazzo di 33 anni (Di giovedì 23 giugno 2022) Grave incidente stradale mercoledì sera in corso Regina Margherita a Torino. Nello Scontro tra una volante della polizia e una bici, avvenuto intorno alle 20.30, il ciclista è rovinato a terra. A quanto si apprende a perdere la vita... Leggi su today (Di giovedì 23 giugno 2022) Grave incidente stradale mercoledì sera in corso Regina Margherita a Torino. Nellotra una volantee una, avvenuto intorno alle 20.30, il ciclista è rovinato a terra. A quanto si apprende a perdere la vita...

Pubblicità

marattin : Anche sul Rdc (come per salario minimo, fisco, giustizia ecc) c’è solo scontro tra curve ultra’. Noi abbiamo posizi… - MCriscitiello : ESCLUSIVA- Domani si gioca al Tar il nuovo match tra Lega di serie A e Figc sulla liquidità delle squadre. E la pal… - GanzoSwan : @Ubiklandia Scontro tra giganti in tutti i sensi - scimonelli : RT @marinagirardi5: @artdielle @CliquotEdizioni @TLarina1837 @danisetta @recerusse @riclorenzini @raf_rob @profzuckerman @Basil_73 @LorenzD… - tusciaweb : Viterbese-Monterosi, è scontro sull’utilizzo dello stadio Rocchi Viterbo - (a.c.) - Botta e risposta tra Monterosi… -