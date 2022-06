Salvini vuole il rimpasto. Conte: chi sono i ministri non cambia nulla (Di giovedì 23 giugno 2022) Una conferenza stampa prima (qui il video). Dunque due ospitate in Tv. Giuseppe Conte non aspetta tempo per rispondere alla decisione di Luigi Di Maio di fondare un nuovo gruppo parlamentare, indebolendo enormemente il Movimento. Non solo agli occhi degli elettori, ma anche all’interno della maggioranza. Conte non aspetta tempo per rispondere alla decisione di Di Maio di fondare un nuovo gruppo parlamentare Non fosse altro per il fatto che – come sottolineato non a caso dal ministro degli Esteri – che adesso i pentastellati non sono di fatto più la prima forza politica in Parlamento. Un incredibile assist, quello di Di Maio, al suo ex amico (e chissà, forse futuro…) Matteo Salvini. Il quale non a caso ha cominciato ad agitarsi, spiegano fonti parlamentari: ora che il Carroccio è diventato primo partito di maggioranza, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 giugno 2022) Una conferenza stampa prima (qui il video). Dunque due ospitate in Tv. Giuseppenon aspetta tempo per rispondere alla decisione di Luigi Di Maio di fondare un nuovo gruppo parlamentare, indebolendo enormemente il Movimento. Non solo agli occhi degli elettori, ma anche all’interno della maggioranza.non aspetta tempo per rispondere alla decisione di Di Maio di fondare un nuovo gruppo parlamentare Non fosse altro per il fatto che – come sottolineato non a caso dal ministro degli Esteri – che adesso i pentastellati nondi fatto più la prima forza politica in Parlamento. Un incredibile assist, quello di Di Maio, al suo ex amico (e chissà, forse futuro…) Matteo. Il quale non a caso ha cominciato ad agitarsi, spiegano fonti parlamentari: ora che il Carroccio è diventato primo partito di maggioranza, ...

