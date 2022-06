Roma, sirene turche per Shomurodov: le ultime (Di giovedì 23 giugno 2022) Potrebbe terminare dopo una sola stagione l’avventura a Roma di Shomurodov: sull’attaccante gli occhi del Galatasaray Potrebbe terminare dopo una sola stagione l’avventura a Roma di Shomurodov. Sull’attaccante sarebbero finiti gli occhi del Galatasaray. Il direttore sportivo della società turca, come riportato da Fanatik, incontrerà la dirigenza giallorossa nei prossimi giorni per provare a portare avanti la trattativa in prestito. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Potrebbe terminare dopo una sola stagione l’avventura adi: sull’attaccante gli occhi del Galatasaray Potrebbe terminare dopo una sola stagione l’avventura adi. Sull’attaccante sarebbero finiti gli occhi del Galatasaray. Il direttore sportivo della società turca, come riportato da Fanatik, incontrerà la dirigenza giallorossa nei prossimi giorni per provare a portare avanti la trattativa in prestito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

seb5113910 : RT @Resistenza1967: Il più grosso pericolo per l'Italia è che si rifondi sotto mentite spoglie il #movimento5stelle. Noi abbiamo bisogno di… - RaffaellaP6 : RT @Resistenza1967: Il più grosso pericolo per l'Italia è che si rifondi sotto mentite spoglie il #movimento5stelle. Noi abbiamo bisogno di… - DamatoRicardo : RT @Resistenza1967: Il più grosso pericolo per l'Italia è che si rifondi sotto mentite spoglie il #movimento5stelle. Noi abbiamo bisogno di… - MarvliMla : Che siano guardie, ambulanze o vigili del fuoco... tutte queste sirene 'impazzite' mi mandano fuori di testa. #roma - Ernesto76896081 : RT @Resistenza1967: Il più grosso pericolo per l'Italia è che si rifondi sotto mentite spoglie il #movimento5stelle. Noi abbiamo bisogno di… -