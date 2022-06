Ragazza 17enne morta per un trapianto al midollo: ”Errori e negligenze dei medici del Bambino Gesù” (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma. Si tratterebbe di enormi negligenze, superficialità ed Errori di grossa portata. Un concerto di sciatteria e trascuratezza medica che avrebbe portato alla morte della diciassettenne Lisa Federico. Secondo il perito della Procura, infatti, dietro la sua morte si sarebbero una serie di sottovalutazioni da parte dei medici dell’ospedale pediatrico del Bambino Gesù. Approssimazioni ed Errori al Bambino Gesù secondo la perizia La giovane Lisa era morta in seguito a un trapianto di midollo a novembre 2020. Le conclusioni recitano così: ”Il caso clinico della giovane Elisabetta Federico si è connotato per una condotta sanitaria sotto alcuni aspetti approssimativa e non consona a un atto terapeutico ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma. Si tratterebbe di enormi, superficialità eddi grossa portata. Un concerto di sciatteria e trascuratezza medica che avrebbe portato alla morte della diciassettenne Lisa Federico. Secondo il perito della Procura, infatti, dietro la sua morte si sarebbero una serie di sottovalutazioni da parte deidell’ospedale pediatrico del. Approssimazioni edalsecondo la perizia La giovane Lisa erain seguito a undia novembre 2020. Le conclusioni recitano così: ”Il caso clinico della giovane Elisabetta Federico si è connotato per una condotta sanitaria sotto alcuni aspetti approssimativa e non consona a un atto terapeutico ...

